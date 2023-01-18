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Україна закликала Радбез ООН розглянути наслідки війни РФ найближчим часом

Кислиця наголосив, що настав час повернути права людини в компетенцію Радбезу ООН.

Україна закликала Радбез ООН розглянути наслідки війни РФ найближчим часом
Сергій Кислиця
Фото: facebook.com/sergiy.grau

Постпред України при ООН Сергій Кислиця закликав членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй повернутися до практики обговорення прав людини та організувати найближчим часом повноцінне засідання для розгляду наслідків російської війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Радбезу, яке скликала Росія, щоб обговорити нібито "утиски церкви МП".

Кислиця наголосив, що прийшов час повернути права людини в компетенцію Ради безпеки і детально розглянути доповіді генсека про ситуацію на окупованій території України.

"Час примирити ці розбіжності та відновити цілісність усієї системи Організації Об'єднаних Націй, як це задумано її засновниками", - сказав він.

Постпред нагадав, що у 1970-х роках питання прав людини були зняті з порядку денного в Нью-Йорку і "перенесені до милої, затишної, сонної Женеви".

Нагадаємо, РФ скликала засідання Радбезу ООН для обговорення нібито утисків російської церкви в Україні. Коментуючи це, Кислиця зазначив, що до заяв Росії про бойових комарів, брудні бомби, хімічну зброю та секретні біолабораторії додалися заяви про канонічні конфесії в Україні.

Раніше міністерка закордонних справ Албанії Олта Джачка заявила, що Росія діє як терористична організація, а не постійний член Радбезу ООН.

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