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Росіяни знову обстріляли Нікопольщину, пошкоджені будинки та лінії електропередачі

Постраждалих немає.

Росіяни знову обстріляли Нікопольщину, пошкоджені будинки та лінії електропередачі

Російські окупаційні війська обстріляли дві громади Дніпропетровщини - Марганецьку та Червоногригорівську.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольщина знову страждала від ворожих ударів… Росіяни тричі накрили район вогнем з важкої артилерії. Понад два десятки ворожих снарядів прилетіли у дві громади - Марганецьку та Червоногригорівську. Люди цілі", - написав він.

Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки та лінії електропередачі. Наслідки ще уточнюються.

Решта районів мали тиху ніч - без тривог та атак. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії

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