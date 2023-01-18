Росіяни знову обстріляли Нікопольщину, пошкоджені будинки та лінії електропередачі

Російські окупаційні війська обстріляли дві громади Дніпропетровщини - Марганецьку та Червоногригорівську.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольщина знову страждала від ворожих ударів… Росіяни тричі накрили район вогнем з важкої артилерії. Понад два десятки ворожих снарядів прилетіли у дві громади - Марганецьку та Червоногригорівську. Люди цілі", - написав він.

Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки та лінії електропередачі. Наслідки ще уточнюються.

Решта районів мали тиху ніч - без тривог та атак. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії.