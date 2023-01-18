Шойгу заявив про масштабну реформу армії РФ, однак незрозуміло чи план є реалістичний, – ISW

У разі успіху реформа може створити найближчими роками умови для значно серйознішої військової загрози з боку Росії сусідам, включно з країнами НАТО.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що виконає директиву президента Росії Володимира Путіна про проведення широкомасштабної військової реформи в період з 2023 по 2026 роки.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

У її межах планується розширення звичайних збройних сил Росії, ймовірно, в рамках підготовки до затяжної війни в Україні, а також встановлення умов для значного посилення російської армії.

Шойгу заявив, що Путін наказав російській владі збільшити чисельність російських військовослужбовців до 1,5 млн – з теперішніх 1,35 млн.

За його словами, Міноборони запровадить “масштабні зміни” у складі, укомплектуванні та адміністративно-територіальних одиницях Збройних сил Росії. Також планується відновлення Московського і Ленінградського військових округів, формування нового армійського корпусу в Карелії (на кордоні з Фінляндією), нових угруповань в окупованій Україні та 12 нових маневрених дивізій.

Шойгу додав, що Росії необхідно нарощувати свої можливості для належної підготовки своїх сил, розвиваючи більше полігонів і збільшуючи кількість інструкторів і спеціалістів.

“Ці реформи демонструють намір Росії реформувати російську армію для ведення широкомасштабних звичайних бойових дій загалом, а не лише для поточної війни проти України, як раніше оцінювало ISW”, – йдеться у звіті.

Водночас невідомо, чи ці плани можна виконати протягом трьох років. Номінально Росія може формувати нові дивізії, але залишається незрозумілим, чи матиме РФ достатньо сил, щоб повністю укомплектувати їх в умовах війни, що триває.

Окрім того, Росія також як і раніше стикатиметься з економічними проблемами, які можуть обмежувати можливості російського військового командування з постачання своїх військ.

Здатність Росії домогтися великомасштабних і швидких змін у своєму військовому потенціалі залежить від готовності президента Володимира Путіна перенаправити значну частину федерального бюджету на нарощування військової потужності.

“Є ознаки того, що Путін може бути готовим на це. Реформа та експансія у масштабі, наміченому Шойгу, не станеться вчасно, щоб суттєво вплинути на війну в Україні протягом багатьох місяців”, – зазначають в ISW.

Водночас вона може змінити співвідношення сил до 2024 року та створити найближчими роками умови для значно серйознішої військової загрози з боку Росії сусідам, включно з країнами НАТО.

Україна, ймовірно, як і раніше, матиме вікно можливостей протягом усього літа, якщо Захід надасть їй необхідну підтримку.