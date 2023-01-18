Головне за день. Середа, 18 січня

Падіння вертольота МВС у Броварах, ворожі спроби наступу на Донбасі, заклики депутатів Європарламенту, вручення Борису Джонсону звання Почесного громадянина Києва. Яким запам’ятається 329-й день повномасштабної війни.

Унаслідок падіння вертольота МВС у Броварах загинуло керівництво МВС - міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович.

Станом на 15:45 у Броварах звершено пошуково-рятувальні роботи. Загинули всі, хто був у гелікоптері, а також дитина і дорослі, які опинилися поруч із місцем падіння - 14 осіб, з них одна дитина. Постраждало 25 людей, в тому числі 11 дітей.

Детальніше про авіатрощу в Броварах можна прочитати тут.

Виконуючим обов’язки міністра внутрішніх справ уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка.

"Уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ. Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства", - написав у Телеграм керівник уряду Денис Шмигаль.

Ігор Клименко запевнив, що МВС спільно з іншими правоохоронними органами, Офісом генерального прокурора зробить усе, щоб найближчим часом визначити і встановити, чому ця катастрофа відбулася.

"Будемо працювати день і ніч, щоб на всі питання, які є в нас, у суспільства, ми могли дати чітку відповідь", - сказав Клименко.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження живої сили окупантів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.

Російські окупаційні війська завдали 22 авіаційних ударів та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Вороги ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському, намагаються поліпшити тактичне положення на Лиманському, а на Запорізькому проводили безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 18 січня – в новині.

Депутати Європарламенту закликали до негайного розгортання в Україні сучасного озброєння, а також систем протиповітряної оборони нового покоління.

Також депутати звернулися до канцлера Німеччини Олафа Шольца із закликом не тягнути з постачання танків Leopard.

Європарламентарі наголосили, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів та гостро потребує військової допомоги і важкого озброєння, щоб виграти війну з Росією.

За звіт про реалізацію Загальної політики безпеки та оборони, в якому містяться ці заклики, проголосували 459 депутатів. 93 виступили проти, а 85 - утрималися.

Подробиці – в новині.

Господарський суд Києва призначив судове засідання щодо демонтажу незаконно збудованого МАФу "монастиря" УПЦ МП на території Національного музею історії України на 10.30 8 лютого 2023 року.

Про це повідомила кореспондентка LB.ua із зали суду.

Засідання проводив суддя Дмитро Баранов. Позивачем виступили представниці Національного музею історії України та представник Міністерства культури та інформаційної політики.

Відповідач Микита Чекман клопотав про перенесення судового засідання в зв'язку з його відсутністю. Суд відмовив у клопотанні, так як на засіданні присутній представник відповідача. Також він клопотав про проведення повторної земельної експертизи. Суддя відмовив.

Докладніше – в новині.

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у Давосі з колишнім головою уряду Великобританії Борисом Джонсоном і вручив йому нагороду від української столиці - звання Почесного громадянина Києва.

Київрада схвалила рішення про присвоєння Джонсону цього звання наприкінці листопада 2022 року.

Вручення нагороди Джонсону відбулось в Українському домі в Давосі.

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