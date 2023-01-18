Клименка призначили в.о. керівника МВС

Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника.

Уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка виконуючим обов’язків міністра внутрішніх справ.

Про це у Телеграм написав керівник уряду Денис Шмигаль.

"Уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ. Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства", - написав Шмигаль.

Ігор Клименко з 2014 року був заступником начальника Департаменту кадрового забезпечення МВС.

З 2015 до 2017 року очолював Департамент кадрового забезпечення Національної поліції України.

З жовтня 2017 перебував на посаді заступника Голови Національної поліції України — начальника Департаменту кадрового забезпечення, а з березня 2018 став заступником Голови Національної поліції України.

З 25 вересня 2019 року - голова Національної поліції України.

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