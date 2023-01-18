Сергій Василина: «Сподіваюся, що зрештою всі злочинці будуть ідентифіковані і постануть перед міжнародним трибуналом»

Про особливості розслідування злочинів проти окупантів та роботу правоохоронних структур в умовах повномасштабної війни LB.ua розпитав керівника Чернігівської обласної прокуратури Сергія Василину.

Кожен російський загарбник, який перетнув кордон, обов’язково отримає покарання від ЗСУ, а якщо виживе має потрапити до рук української прокуратури. За майже 9 років війни правоохоронці довели до реального виконання тисячі різних проваджень щодо агресора, але значна кількість вироків ще попереду.

Фото: надано пресслужбою

Чернігівщина однією із перших прийняла на себе удар російських окупантів. Розкажіть про вашу роботу у перші дні агресії.

Російське вторгнення було стрімким та масштабним. 24 лютого їхні війська вже увійшли далеко вглиб нашої області. Це описати важко, відсутність зв’язку, інформації, комунікації. Частина моїх працівників перебувала на півночі області, за них у перші години вторгнення я більше всього турбувався. Саме тому і ухвалив рішення негайно їх евакуювати ближче до Чернігова. Оглядаючись назад, можу констатувати, те, що ми робили у перші дні вторгнення, – все було правильним.

Ми намагалися у першу чергу зберегти життя працівників та їхніх родин, документи, зокрема і секретні, вивезти їх у безпечне місце. А потім вже розпочалася робота: швидко надавав доручення, які негайно виконувалися працівниками. Вони показали високу якість роботи.

Ви весь час з 24 лютого знаходитеся на території області?

Так, я нікуди не виїжджав. З початку війни перебував зі своїми підлеглими безпосередньо у будівлі прокуратури в місті Чернігові. Працювали 24/7, жили тут, готували їжу на багатті на вулиці, ночували в кабінетах, це був наш штаб.

Координували як своїх підлеглих, так і працівників правоохоронних органів. Головним було – безпека працівників та документування, фіксація злочинів, що вчинялися військовими РФ. Не тільки поблизу Чернігова, а й по всій області.

Фото: Олександр Рудоманов Наслідки обстрілу окупантами багатоповерхівки в Чернігові.

Чи були зрадники серед ваших співробітників?

Жоден прокурор не перейшов на бік ворога. Хоча частина з них знаходилася на окупованих територіях, всі залишилися вірні присязі, більше того – вони в умовах реальної небезпеки для життя інформували про те, що відбувається. Розповідали і про рухи армії окупантів, фіксували злочини, які ті вчиняли.

Вдячний своїм працівникам за плідну роботу. Хочу підкреслили, що серед моїх працівників є й ті, хто в перші дні пішли захищати область і країну. Вісім із них досі перебувають в лавах ЗСУ та ТРО. Маємо, на жаль, одного загиблого. Дмитро Розенко загинув 25 лютого, був посмертно нагороджений Президентом України. Прикра втрата, але цей працівник зробив, те, що і має робити чоловік.

Якщо говорити про період березень-квітень 2022 року, це, мабуть, найважчі місяці. Як загалом відбувалася робота прокурорів?

Ми звичайні цивільні прокурори, без спеціальної військової підготовки. Довелося вчитися в екстремальних умовах. Сформовали групу з числа досвідчених прокурорів, які безпосередньо виїжджали на місця руйнувань. Вилучали залишки снарядів, документували руйнування, працювали з потерпілими, свідками, щоб максимально відобразити те, що відбувалося. Частина працівників фіксувала у лікарнях та моргах ті поранення, зокрема і смертельні, які отримували люди. Величезна вдячність правоохоронцям поліції, СБУ, ДБР. Вдалося налагодити високий рівень взаємодії з міжнародними експертами.

Фото: надано пресслужбою

У листопаді засуджено військовослужбовця РФ до 10 років позбавлення волі. Прокуратура Ніжина довела, що він відбирав у місцевих мешканців мобільні телефони та гроші, погрожував розстрілами. Чи багато сьогодні таких вироків?

На кінець 2022 року ми передали до суду 13 актів щодо 17 військовослужбовців РФ. Один військовополонений отримав 10 років ув’язнення, інші – 8 і 6 років. Ще 4 засуджені заочно. Приклад по Ніжину, форма засудження заочна, коли військовослужбовець, перебуваючи в будинку місцевого мешканця, знайшов особисті речі і їх вкрав. Потерпілий впізнав цього негідника, ми встановили його анкетні дані, хто він, де служить і живе. Внаслідок цього повідомили йому підозру, потім обвинувальний акт суду. Завдяки кіберполіції відслідкували, що мобільний телефон знаходиться на території РФ, він ним користується.

З огляду на те, що значну частину професійного життя я працював у прокуратурі Донецької області, бачив багато. Ми розуміли, що російська армія прийшла вбивати і грабувати українців. Іншої цілі не було.

Але те, що відбувалося під час окупації, перевернуло мій світогляд. Настільки безглуздо і жорстоко поводили себе загарбники щодо цивільних, зокрема до дітей, людей похилого віку. Наприклад, розслідування злочинів в селищі Ягідне, яке з 3 по 30 березня було під окупацією. Там базувалася велика частина орків, які тримали місцевих мешканців, а саме 367 осіб, в підвалі школи. Справжній концтабір Ягідне – без світла, їжі, медикаментів. В цьому селі відбулося багато пограбувань, розстрілів, знущань, спроб зґвалтування. Через нелюдські умови утримання та ненадання належної медичної допомоги померло 10 цивільних осіб.

Фото: Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури

Після того, як росіяни були вибиті звідти, у нас було в пріоритеті відпрацювання цього села, щоб кожен окупант отримав відповідальність. Прокурори відпрацювали добре, встановлена причетність 14 військовослужбовців до вчинення злочинів, щодо 4 направлені акти до суду.

Що буде з тими росіянами, які скоїли тут злочини і повернулися до Росії? Проти них будуть відкриті справи, але фізично їх зараз ми затримати не можемо.

Сподіваюся, що зрештою всі злочинці будуть ідентифіковані і постануть перед міжнародним трибуналом. В тому ж Ягідному ми знайшли журнал обліку військових, які там були – з їхніми фото та анкетами, що дало можливість їх ідентифікувати. Щодо подальшої долі, кожен такий військовослужбовець буде покараний, ми для цього і вживаємо необхідні заходи.

Є величезна кількість прикладів, коли автомобілі, житло чи інша власність українців знищеначи пошкоджена внаслідок бойових дій. Яким чином вони зможуть у майбутньому отримати компенсації?

Щоб відшкодувати збитки, треба зафіксувати руйнацію, це також завдання правоохоронців і прокуратури в цілому. З самого початку роботи на цьому напрямку ми працюємо з цивільним населенням. Щоб у перспективі мати можливість після перемоги вимагати від Росії репарацій за шкоду, завдану її діями.

В області зараз більше 5800 частково чи повністю зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури, це і 34 медичних заклади, і безпосередньо об'єкти тепло- та водопостачання. Ми все оглянули, запропонували алгоритми дій, щоб все було зафіксовано. Максимально звертаємося до громадян, щоб вони повідомляли про всі випадки.

Фото: ДСНС

Чи залишилася на території області підприємства чи інша власність, яка належить громадянам РФ?

Україна повинна націоналізувати майно РФ. Прокуратура шукає об'єкти, яке повністю чи частково належать громадянам чи юрособам РФ. Чернігівська обласна прокуратура вперше в Україні подала позови в інтересах держави щодо повернення у власність земель, які належать громадянам Росії.

Всього подали 9 позовів, суди нас підтримали. 3 позови задоволені, на користь держави вже повернено 8 гектарів землі, а це 240 тисяч грн. Робота тут триває. Встановлені підприємці, які мають стосунок до РФ, ми подали минулого року до суду клопотання щодо арешту на одну із ТОВ, яка перебуває у Чернігові. Майно – 370 тисяч кв. м. землі і споруд, будівель, на суму 31,7 млн грн. Бенефіціаром є компанія, пов'язана з громадянином РФ та «Альфа Банком». На це майно суд наклав арешт, воно передано в АРМА. Для нас це великий крок.

Ще один об'єкт щодо якого подано клопотання на арешт майна ТОВ, там 50% статутного капіталу належить громадянину РФ. Є кілька кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом прокурорів обласної прокуратури з метою виявлення та фіксації об'єктів, для подальшого арешту і передачі АРМА.

Які станом на сьогодні головні напрямки вашої роботи?

Пріоритети змінилися, тут внесла коригування війна. Це в першу чергу воєнні злочини військовослужбовців РФ. Але це і боротьба з корупцією, з зловживаннями в бюджетній сфері, захист комунальної і державної власності.

Реально виконано рішень суду за 2022 рік на майже 1,38 млрд грн. Це на 60% більше, ніж позаминулого року. Головне, значення цих коштів для держави важко переоцінити. Це майже 50 тисяч бронежилетів ціною 30 тисяч грн або 60 тисяч генераторів по 25 тисяч грн.

Фото: надано пресслужбою

Важливий ресурс нашої держави – земля. В минулому році прокуратура повернула державі землі на суму 1,2 млрд грн. Повернули та упередили незаконне вибуття 1 384 га земель.

Протягом минулого року стояло завдання для певних структурних підрозділів якнайбільше знайти фактів порушення законодавства у бюджетній сфері, заявити позови і досягти цілі – їх виконання. Прокурори заявили позовів на 51,8 млн грн, задоволено 67 позовів на 5,2 млн грн. Реальне виконання становить 31%, або 1,7 млн грн, що майже втричі більше, ніж в середньому по державі.

У минулому році задоволено 31 позовів у сфері захисту державної і комунальної власності на 333 млн грн (221 млн грн позаторік). Реальне виконання становить 98%, або 221,7 млн. грн. Державі повернуто 718 га землі, а територіальним громадам – 666 га. Кожен посадовець, який грабує бюджет, це шкідник, і ставитися ми будемо відповідно до законів військового часу.

Окрім того, ми фокусуємо увагу на виявлення кримінальних злочинів посадовців, які завдяки злагодженим схемам, використовуючи повноваження, отримали з бюджету кошти незаконним шляхом. Яскравий приклад – вперше за останні 8 років прокурори доведено вину 4-х членів ОЗГ, які заволоділи бюджетними коштами на 786 тисяч грн під час проведення ремонтних робіт на мосту у Новгород-Сіверщині.

Фото: Кирило Тимошенко

Завершено розслідування щодо 11 голів РДА, які привласнили 1,7 млн грн. Також направлено обвинувальний акт стосовно заволодіння державними коштами у розмірі 1,5 млн грн, виділеними з державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету Чернігівської області, на реконструкцію кінотеатру «Літній» під спортивну залу у місті Новгород-Сіверський.

Мер Чернігова В’ячеслав Атрошенко заявляв, цитую: «Поліція повністю зупинила поставку піску на ринок Чернігова»і покладав відповідальність за «пісочну кризу», гальмування ремонту вулиць і доріг на поліцію та прокуратуру. Поясніть в чому там справа.

Є на території області, біля селища Неданчичі, поклади піску, якими роками незаконно користалися певні ділки виключно для власного збагачення. Ми зупинили цю схему незаконного збагачення – наклали арешт з метою захисту інтересів держави. Зараз відбувається розгляд судових позовів, які подала Чернігівська окружна прокуратура. Сподіваємося повернути земельні ділянки, де знаходиться пісок, у власність держави.

Минулого року, позаминулого була серія брехливих публікацій про мене. Я розглядаю це як спробу мене залякати. Вдячний працівникам управління стратегічних розслідувань області, слідчим поліції, які принципово ставляться до повернення корисних копалин у дохід держави. Впевнений, що ми доведемо справу до логічного завершення.