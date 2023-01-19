Ексголові "Нафтогазу" Коболєву оголосили підозру у заволодінні понад 229 млн грн

Йдеться про отримання ним преміє за перемогу в арбітражі проти "Газпрому".

Колишньому голові правління "Нафтогаз України" оголосили підозру в заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. У цей період очільником НАК був Андрій Коболєв.

За даними слідства, очільник компанії в травні 2018 року нібито всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр, повідомили в пресслужбі НАБУ.

"Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром)", – додали в пресслужбі.

2018 року Андрій Коболєв отримав премію в $7,9 млн (і перевів їх мамі в Америку), а комерційний директор компанії Юрій Вітренко – $ 6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" за транзитним контрактом.

Загальний обсяг премій менеджменту "Нафтогазу" в кількості 41 людина затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США) у 46,3 млн доларів.

Державна аудиторська служба стверджувала, що Коболєву сплатили 228 млн грн премії у порушення поставни уряду. Однак "Нафтогаз" звернувся до суду з проханням визнати протиправним і скасувати цю вимогу.

Коболєва раптово звільнили з посади очільника "Нафтогазу" в 2021 році. Натомість призначили Юрія Вітренка. Вітренка звільнили в минулому році, а замість нього НАК очолив Олексій Чернишов, який був міністром регіонального розвитку.