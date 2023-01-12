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Вдалося відновити понад 55% зруйнованих росіянами енергетичних об’єктів, – Чернишов

Україна пройшла половину найважчого в історії опалювального сезону.

Вдалося відновити понад 55% зруйнованих росіянами енергетичних об’єктів, – Чернишов
Фото: facebook/Олексій Чернишов

Наразі енергетики, місцева влада і комунальні служби відновили понад 55% зруйнованих і пошкоджених російськими обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив у Facebook голова НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов.

“Попри обстріли, місцева влада, комунальники та енергетики вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури, які дають нам змогу постачати українцям тепло”, – йдеться у повідомленні.

При цьому там, де дозволяє ситуація, забезпечуються теплом у повному обсязі житло, лікарні, школи та дитсадки.

“Як би ворог не хотів, щоб ми замерзли, цього не станеться. Ми з вами вже пройшли першу половину найважчого в історії України опалювального сезону. Обов’язково пройдемо і другу”, – наголосив він.

 

Нагадаємо, станом на 11:00 12 січня зберігається значний дефіцит потужності електроенергії, особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання.

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