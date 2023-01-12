Україна та Італія планують розпочати партнерство в сфері енергоефективних технологій

Італія висловила готовність до співпраці у проєктах щодо декарбонізації, сталого розвитку та енергоефективності.

Україна та Італія планують започаткувати нове двостороннє енергетичне партнерство, яке сприятиме втіленню сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій і проєктів у ході післявоєнного відновлення України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України з посиланням на онлайн-зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка з міністром довкілля та енергетичної безпеки Італії Пічетто Фратіном.

Герман Галущенко подякував італійській стороні за допомогу, яка надається Україні для проведення відновлювальних та ремонтних робіт.

«Особливо дякую за останнє рішення Уряду Італії щодо виділення 10 млн євро для допомоги Україні. Це значний внесок у підтримку нашої країни у ці складні часи, коли Росія не припиняє свої варварські дії і більше 3-х місяців обстрілює цивільну енергетичну інфраструктуру України», - підкреслив він.

Пічетто Фратін висловив цілковиту підтримку та солідарність народові України у боротьбі з російською агресією. Він запевнив, що Італія буде і надалі підтримувати Україну, у тому числі у питаннях відновлення та повоєнної відбудови. Зокрема, італійська сторона висловила готовність до співпраці у проєктах щодо декарбонізації, сталого розвитку та енергоефективності.

Під час зустрічі міністри також обговорили ініціативу щодо підписання меморандуму про співпрацю для посилення взаємодії обох міністерств у досягненні цілей кліматичної нейтральності та втіленні проєктів сталого розвитку.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України розраховує на збільшення імпорту електроенергії з Європи, який з початку 2023 року вже відбувається у невеликих обсягах.