Світовий банк погіршив прогноз зростання глобальної економіки на 2023 рік

Зокрема, це пов’язано з війною Росії проти України.

Світовий банк прогнозує цьогорічне зростання глобальної економіки на 1,7%, зокрема, через негативні наслідки, спричинені вторгненням росії в Україну.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на звіт банку.

Також, згідно з прогнозом, зростання світової економіки у 2024 році очікується на рівні 2,7%.

Для порівняння, ще у червні минулого року банк прогнозував зростання світової економіки у 2023 році на рівні 3%.

Очікується, що різке падіння темпів зростання буде вельми поширеним явищем. Прогнози на 2023 рік будуть переглянуті в бік зниження для 95% країн з розвиненою економікою та майже 70% країн із ринком, що формується, та країн, що розвиваються.

За даними Світового банку, глобальне зростання економіки різко сповільнюється через високу інфляцію, вищі відсоткові ставки, скорочення інвестицій і негативні наслідки вторгнення Росії в Україну.

При цьому раніше Світовий банк був стурбований тим, що подальші потрясіння можуть у 2023 році підштовхнути світову економіку до рецесії.

Нагадаємо, Україна отримає від Світового банку 610 млн доларів. Кошти будуть витрачені на виплати допомоги окремим категоріям соціально вразливих сімей і зарплату бюджетникам.