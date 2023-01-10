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НКРЕКП проведе позапланові виїзні перевірки через недотримання графіків відключень

Деяким підприємства збільшили строк проведення планової перевірки.

НКРЕКП проведе позапланові виїзні перевірки через недотримання графіків відключень
Фото: oilreview.kiev.ua

На засіданні 10 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення пронести низку виїзних перевірок перевірки через недотримання графіків відключень.

Про це йдеться на сайті НКРЕКП.

Так, за зверненнями споживачів, щодо недотримання графіків відключень, перевірять:

  • ПРАТ «Волиньобленерго»;
  • ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі»;
  • ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі»;
  • АТ «ДТЕК Одеські електромережі»;
  • АТ «Полтаваобленерго»;
  • АТ «Прикарпаттяобленерго»;
  • АТ «Хмельницькобленерго».

Кім цього, комісія не буде проводити позапланову виїзну перевірку ПРАТ «Закарпаттяобленерго».

За зверненням замовника послуги з приєднання перевірять також АТ «Харківобленерго».

НКРЕКП збільшила строк проведення планової перевірки для декількох установ. Серед них - ТОВ «Тернопільелектропостач», КП «Південно-західні тепломережі», АТ «НАК «Нафтогаз України» (з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та постачання природного газу). 

Нагадаємо, раніше НКРЕКП оголосило про перевірку дев’яти обленерго через недотримання графіків відключень.

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