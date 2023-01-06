ФДМУ виставив на продаж Сторонибабський спиртзавод на Львівщині

Фонд державного майна оголосив проведення 12 січня онлайн-аукціону в системі "Prozorro.Продажі" з приватизації Сторонибабського спиртзаводу (Львівська область).

Про це йдеться в повідомленні ФДМ.

Стартова ціна спиртзаводу - 53,3 млн гривень.

Потужність підприємства становить 30 тис. літрів спирту на добу.

Завод спеціалізується на виробництві етилового спирту, мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв.

"З вересня 2022 року Фонд провів 12 аукціонів з продажу спиртзаводів. Переможці торгів запропонували понад 849 млн грн за ці об’єкти, що втричі більше від сукупної стартової вартості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 вересня відбувся перший онлайн-аукціон з початку повномасштабного вторгнення РФ. Тоді Фонд державного майна завершив аукціон з приватизації Кобиловолоцького спиртзаводу, розташованого у Тернопільській області. Його продано за 70,2 млн грн, а стартова ціна була - 25,229 млн грн.