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​Інфляція в Україні в грудні прискорилася до 27,5%, однак була нижчою за прогноз НБУ

Наступного року банки очікують інфляцію на рівні 23,7%, підприємства - 23,3%, фінаналітики - 20,2%, а домогосподарства - 14,3%.

​Інфляція в Україні в грудні прискорилася до 27,5%, однак була нижчою за прогноз НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Інфляція в Україні в грудні прискорилася до 27,5%, проте залишалася нижчою за жовтневий прогноз Національного банку (30%).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на макроекономічний і монетарний огляд, оприлюднений НБУ.

"Споживча інфляція прискорилася, надалі відображаючи наслідки повномасштабної війни Росії проти України. Водночас інфляція зростала повільніше за прогноз НБУ завдяки розширенню пропозиції продуктів харчування, деокупації територій, слабкому споживчому попиту, зміцненню готівкового курсу гривні та стабілізації інфляційних очікувань", - ідеться у звіті.

Зазначається, що основними чинниками зростання інфляції є порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів і послуг, збільшення виробничих витрат бізнесу, а також дефіцит електроенергії.

За інформацією НБУ, в наступні 12 місяців банки очікують інфляції на рівні 23,7%, підприємства - 23,3%, фінаналітики - 20,2%, а домогосподарства - 14,3%.

Нагадаємо, в жовтні Нацбанк прогнозував, що до кінця цього року інфляція в Україні прискориться до 30%, а економіка скоротиться на майже 32% через руйнівні наслідки російської агресії.

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