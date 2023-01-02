До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет

Загалом на конкурс надійшло 2 300 грошових знаків із 40 країн світу, випущених у 2021 році.

Сім українських пам’ятних монет потрапили в сотню найкращих монет зі всього світу.

Про це повідомили в пресслужбі Національного банку України.

На міжнародний конкурс "Монета року 2023" надійшло 2 300 грошових знаків із 40 країн світу, випущених у 2021 році.

В НБУ додали, що тепер міжнародні експерти мають обрати переможців у кожній із 10 номінацій.

Україна представлена в таких:

"Найкраща монета про подію найбільшого історичного значення" – "250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету" (нейзильбер, номінал 5 гривень);

"Найкраща монета про сучасну подію" – "25 років Конституції України" (срібло, номінал 10 гривень);

"Найкраща золота монета" – "До 30-річчя незалежності України" (золото, номінал 250 гривень);

"Найкраща срібна монета" – "Спадок" (срібло, номінал 10 гривень) та "До 30-річчя незалежності України" (срібло, номінал 10 гривень);

"Найхудожніша монета" – "До 30-річчя незалежності України" (нейзильбер, номінал 5 гривень);

"Найбільш надихаюча монета" – "Василь Сліпак" (нейзильбер, номінал 2 гривні).

Згаданий конкурс щороку проводить нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics.

Нагадаємо, торік у листопаді НБУ ввів в обіг монету "Сад божественних пісень", присвячену видатному українському філософу та письменнику Григорію Сковороді. А влітку - монету, присвячену пісні "Ой у лузі червона калина".