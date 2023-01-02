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Переселенцям дозволили оформити субсидію за місцем проживання

Допомога на проживання, що надається ВПО, не зараховується до доходу при призначенні субсидії.

Переселенцям дозволили оформити субсидію за місцем проживання
Фото: Нацбанк

Внутрішні переселенці можуть оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг за фактичним місцем проживання.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

При цьому укладання договору наймання (оренди) житла не вимагається, а склад домогосподарства зазначається заявником у декларації.

Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися особисто до уповноваженої посадової особи виконавчого органу відповідної територіальної громади; центру надання адміністративних послуг; сервісного центру Пенсійного фонду України.

Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, обравши один із сервісів: портал "Дія", вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток Пенсійного фонду України. 

Розмір допомоги залежить від вартості житлово-комунальних послуг, якими користується родина, і від рівня її доходів. При цьому допомога на проживання, що надається ВПО, не враховується до сукупного доходу при призначенні житлової субсидії.

Нагадаємо, що з 1 грудня повноваження приймати звернення на призначення житлових субсидій отримав Пенсійний фонд України.

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