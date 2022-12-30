Україна очікує мінімум $1,5 млрд від партнерів на підтримку енергосектора

Сотні вантажів обладнання з усього світу прибули або уже прямують в Україну.

Україна очікує щонайменше $1,5 млрд від партнерів на підтримку енергосектора.

Про це на засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, українська енергосистема зазнала 10 великих атак і десятки менших.

"Сотні вантажів обладнання з усього світу прибули або прямо зараз прямують в Україну. Завдяки професіоналізму українських енергетиків та нашій підготовці ми витримали те, що не витримала б жодна енергосистема в Європі", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що на початок опалювального сезону в українських газосховищах було накопичено понад 14,5 млрд кубів газу, а на складах - 1,5 млн тонн вугілля. Україна також має ресурси для додаткових закупівель.

Нагадаємо, за інформацією Укренерго, Росія 29 грудня здійснила не одну, а серію атак на українську енергосистему.

У Мінінфраструктури повідомили, що за грудень Україна отримала майже 5 тисяч генераторів від країн-партнерів та міжнародних організацій. А на початку 2023 року очікується постачання ще восьми тисяч генераторів різної потужності.