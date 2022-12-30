Нагороду заснували 5 грудня цього року.

Президент Володимир Зеленський 30 грудня вручив волонтерам відзнаку "Золоте серце".

Про це йдеться на сайті глави держави.

Представників волонтерського руху відзначили нагородою за вагомий внесок у "надання допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків".

"Золоте серце" засноване указом Президента від 5 грудня цього року.

Зеленський висловив подяку волонтерам за їхню важку та надзвичайно важливу роботу.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, нещодавно Президент нагородив військовослужбовців 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, які тримають оборону міста Бахмут.

Працівники Морської пошуково-рятувальної служби отримали державні нагороди за самовідданість і стійкість проявлені під час проведення пошукців та операцій з порятунку.