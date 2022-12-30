НБУ вводить сьогодні в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень
НБУ вводить сьогодні в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень
СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП на Дніпропетровщині
СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП на Дніпропетровщині
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
2023: ракетна війна триватиме
2023: ракетна війна триватиме
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
В селі на Івано-Франківщині ракета потрапила в будинок і не вибухнула
В селі на Івано-Франківщині ракета потрапила в будинок і не вибухнула
Садовий повідомив про вибухи у Львові. 90% міста без світла
Садовий повідомив про вибухи у Львові. 90% міста без світла
Масована ракетна атака 29 грудня: вибухи в Києві, Харкові, Львові, Одесі, робота ППО
Масована ракетна атака 29 грудня: вибухи в Києві, Харкові, Львові, Одесі, робота ППО
ГоловнаСуспільствоПодії

Зеленський вручив волонтерам відзнаки "Золоте серце"

Нагороду заснували 5 грудня цього року.

Зеленський вручив волонтерам відзнаки "Золоте серце"
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський 30 грудня вручив волонтерам відзнаку "Золоте серце".

Про це йдеться на сайті глави держави.

Представників волонтерського руху відзначили нагородою за вагомий внесок у "надання допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків".

"Золоте серце" засноване указом Президента від 5 грудня цього року.

Зеленський висловив подяку волонтерам за їхню важку та надзвичайно важливу роботу.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, нещодавно Президент нагородив військовослужбовців 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, які тримають оборону міста Бахмут.

Працівники Морської пошуково-рятувальної служби отримали державні нагороди за самовідданість і стійкість проявлені під час проведення пошукців та операцій з порятунку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також