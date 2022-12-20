Орден за мужність та медалі за врятоване життя отримав особовий склад рятувального судна “Сапфір".

Працівники Морської пошуково-рятувальної служби отримали державні нагороди за самовідданість і стійкість проявлені під час проведення пошукців та операцій з порятунку.

Їх вручив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, йдеться на сторінці ВМС у соцмережі Facebook.

Орден за мужність та медалі за врятоване життя отримав особовий склад рятувального судна “Сапфір” та пошуково-рятувальних катерів ПРК-01 та ПРК-02.

“Сапфір” брав участь в ліквідації пожежі на борту танкера “Millenial Spirit” (прапор Молдови), яка виникла унаслідок ракетного обстрілу з боку РФ, а при виконанні гуманітарної місії біля острова Зміїний, судно разом з екіпажем захопили російські військові. 75-річний член екіпажу судна стійко переніс полон та продовжує виконувати посадові обов’язки.

Катери Морської пошуково-рятувальної служби залучались в операціях біля острова Зміїний. В березні вони врятували шістьох членів екіпажу затонулого після обстрілу російськими військами судна Helt (прапор Панами).

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Крім того, особовий склад патрульно-рятувальних катерів рятували інші екіпажі катерів та суден.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський присвоїв державні нагороди поліцейським, які загинули на Херсонщині.