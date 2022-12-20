У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи, - Федоров

Ввечері 19 грудня у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області було чути вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Окупантам Мелітополя знову не спиться. У різних районах міста було чутно 2 гучні вибухи. Напевно орки перевіряють готовність новорічних салютів”, - написав Федоров.

Крім того, телеграм-канал “РІА-Мелітополь” з посиланням на підписників повідомив, що вибух “було добре чути на Мікрорайоні”, і це було “пряме влучення в базування рашистів”.

Як раніше повідомлялось, російські окупанти забороняють виїзд та в'їзд з окупованих територій Запорізької області у бік Запоріжжя, Мелітополь стає через це закритим містом.