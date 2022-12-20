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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи, - Федоров

Поки невідомі причини та точне місце вибухів.

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи, - Федоров
Фото: Скріншот з відео на сторінці Івана Федорова

Ввечері 19 грудня у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області було чути вибухи. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Окупантам Мелітополя знову не спиться. У різних районах міста було чутно 2 гучні вибухи. Напевно орки перевіряють готовність новорічних салютів”, - написав Федоров. 

Крім того, телеграм-канал “РІА-Мелітополь” з посиланням на підписників повідомив, що вибух “було добре чути на Мікрорайоні”, і це було “пряме влучення в базування рашистів”.

Як раніше повідомлялось, російські окупанти забороняють виїзд та в'їзд з окупованих територій Запорізької області у бік Запоріжжя, Мелітополь стає через це закритим містом.

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