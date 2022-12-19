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На деокупованих територіях Харківщини не вдалось ідентифікувати понад 200 тіл, - Нацполіція

Прискорити ідентифікацію тіл загиблих мають ДНК-лабораторії.

На деокупованих територіях Харківщини не вдалось ідентифікувати понад 200 тіл, - Нацполіція
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліція Харківської області отримала найсучасніші ДНК-лабораторії від благодійників. Вони допоможуть прискорити проведення ДНК-експертиз, зокрема ексгумованих тіл.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

В поліції нагадали, що наразі на деокупованих територіях понад 200 вилучених тіл не ідентифіковані. 

 Ці лабораторії поліцейським Харківської області передав американський бізнесмен Говард Грехем Баффет. Вартість чотирьох лабораторних комплексів становить 1,7 млн доларів. 

Одна з лабораторій буде працювати в Ізюмі, інші - у Харкові.

Нагадаємо, під час російської окупації Харківської області вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка. Його особу встановили за допомогою ДНК-експертизи.

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