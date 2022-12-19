Росія пробує вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей, - ГУР про візит Путіна

Йдеться про поповнення втрат в техніці та боєприпасах.

Росія на переговорах у Мінську намагається отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для суттєво ослабленої російської армії.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна.

"Окрім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, Росія має спроби вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для російської армії. Росія справді багато втрачає і не може самостійно заповнювати втрати в техніці та боєкомплекті. ОПК також є предметом переговорів двох президентів", - відзначив Юсов.

Зазначимо, що Путін прилетів сьогодні до Білорусі. Його візит для переговорів з Олександром Лукашенком став першим у Мінську з 2019 року – до пандемії та хвилі білоруських протестів у 2020 році, які Лукашенко придушив за потужної підтримки Кремля.

Нагадаємо, що радник керівника ОПУ Михайло Подоляк вважає, що російський президент Володимир Путін приїхав до Мінська для того, щоб обговорити з Олександром Лукашенком, чи буде Білорусь існувати самостійно.

Командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що в ході візиту Путін буде відпрацьовувати питання більш широкого залучення збройних сил Білорусі у війну проти України.

А Центр нацспротиву повідомив, що Кремль працює над більшим використанням ресурсів Білорусі у війні проти України. А також прагне повністю контролювати оборонно-промисловий комплекс країни.