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Дії росіян у Мелітополі нагадують підготовку до відступу з Херсона, - Гуменюк

Військові РФ намагаються облаштувати лінію оборони на лівому березі Дніпра.

Дії росіян у Мелітополі нагадують підготовку до відступу з Херсона, - Гуменюк
Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Сили оборони півдня помітили схожість поведінки росіян в тимчасово окупованому Мелітополі зі сценарієм, за яким окупанти відступали з Херсона.

Про це в телеефірі заявила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна.

"В принципі все за тим самим сценарієм, як було і на правому березі. Напевно, він їм дуже сподобався", - сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що окупанти спочатку скупчувались навколо Херсону, будуючи укріплення, після чого повідомляли, що вони залишають деякі населені пункти й готувались до вуличних боїв. Після чого заявляли, що ще "не все втрачено" й виносили з банків та інших установ все, що вважали цінним.

"В принципі все повторюється, вони полюбляють наступати на ті самі граблі, тож хай працюють за тим самим сценарієм, ми принаймні знаємо, чим це все завершиться", - додала прессекретар.

Вона розповіла, що військові РФ наразі намагаються облаштувати лінію оборони вглиб території на лівому березі Дніпра і хоч якось відзвітувати перед своїм керівництвом.

Нагадаємо, що російські загарбники влаштували рейд в пошуках підпілля на окупованих територіях Запорізької області.

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