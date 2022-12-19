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На Харківщині можуть змінити комендантську годину на новорічні свята

Може бути запроваджено цілодобову комендантську годину.

На Харківщині можуть змінити комендантську годину на новорічні свята
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: ОПУ

Влада Харківської області розглядає варіант запровадження цілодобової комендантської години на свята, але поки що таких планів немає.

Про це заявив в ефірі телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна.

"Ми можемо її (комендантську годину - ред.) продовжити. Зараз розглядається варіант, як було на великодні свята, коли ми запровадили цілодобову комендантську годину. Проте на даний момент не стоїть таке питання", - розповів Синєгубов.

За його словами, влада планує залишити комендантську годину без змін. Але не виключено, що через можливу зміну військової обстановки рішення буде переглянуто.

Нагадаємо, що військова адміністрація Кривого Рогу скоротила комендантську годину в місті на годину.

А на Полтавщині дітям до 14 років заборонили перебувати на вулиці без дорослих із 21:00 до 07:00.

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