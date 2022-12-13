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На Полтавщині дітям до 14 років заборонили перебувати на вулиці без дорослих із 21:00 до 07:00

Таке рішення ухвалила Рада оборони області.

На Полтавщині дітям до 14 років заборонили перебувати на вулиці без дорослих із 21:00 до 07:00
Ілюстративне фото
Фото: НПУ

На Полтавщині з 15 грудня особам віком до 14 років включно заборонено перебувати на вулиці, в місцях загального користування без супроводу дорослих із 21:00 до 07:00.

Про це повідомив у Telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, таке рішення ухвалила Рада оборони області.

"Із пропозицією врегулювати це питання звернулися правоохоронці. Насамперед задля безпеки дітей", – пояснив голова ОВА.

Нагадаємо, росіяни продовжують завдавати удари по Україні, у тому числі – по Полтавщині

Зазначимо, що в області комендантська година діє з 22 по 05. У цей час без спеціальних перепусток заборонено перебувати всім. 

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