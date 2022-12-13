Зеленський закликав Євросоюз надати Україні термінову допомогу в енергетичній галузі

Президент Володимир Зеленський виступив на конференції "Солідарні з українським народом", що відбувається в Парижі під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Під час конференції казав про конкретні речі, які потрібно узгодити і які не тільки допоможуть Україні вистояти зимою, а ще й максимально наочно доведуть будь-яким антидемократичним і антиєвропейським силам, і в першу чергу – Росії, що Європа навчилась не допускати катастрофи і захищати своїх людей", – розповів Зеленський.

Він також перерахував, що потребує Україна:

Перше – це трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки.

Друге – як мінімум до завершення цього опалювального сезону Україна потребує аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми.

"Третє – за аналогією зі спостережними місіями МАГАТЕ, які домовлено направити на всі атомні станції України, закликаємо Євросоюз направити спеціальні місії на обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України і від яких прямо залежить стабільність усього нашого регіону", – зазначив Зеленський.

Четверте – Україна потребує підтримки для закупівлі близько двох мільярдів кубометрів газу.

Пʼяте – іншим практичним результатом цієї конференції могла би стати домовленість про фінансування проєкту із закупівлі LED-ламп для України.

"І шосте. Нам потрібен спеціальний постійний механізм координації зусиль – Паризький механізм. Який дозволить давати вчасні та ефективні відповіді на кожен виклик російського енерготерору", - наголосив президент.

Володимир Зеленський закликав виділити 843 мільйони доларів на підтримку критичної інфраструктури країни цієї зими.

Згідно з заявою офісу президента Макрона, Франція виділить додаткові 80,7 мільйона доларів на гуманітарну допомогу, з яких 51,1 мільйона доларів буде спрямовано на енергетику, доступ до води, продовольство, охорону здоров’я та транспортну інфраструктуру, а також операції з розмінування.

Зокрема, найближчим часом Україні будуть надані 63 нові потужні електрогенератори.

Наразі на конференції Україні оголошено про виділення 421,6 мільйона доларів. Очікується, що 46 країн і 24 міжнародні організації, які зібралися у вівторок у Парижі, зобов’яжуться надати негайну підтримку Україні, зосередившись на зимовому періоді.

Нагадаємо, через російські обстріли з ладу виведена майже половина енергосистеми України. Наразі російськими військами знеструмлено в Україні 44 високовольтні повітряні лінії електропередачі (ЛЕП).