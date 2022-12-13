Унаслідок учорашнього обстрілу Миколаївської області поранено людину

Ворог бив по двох громадах.

Унаслідок учорашнього обстрілу Миколаївської області поранено одну людину, пошкоджено і зруйновано житлові будинки.

Ворог бив по акваторії і населеному пункту Очаківської громади. Вогонь відкривав тричі: о 09:50, 12:25 та 19:35, повідомив у Телеграм голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Також вчора о 16:30 ворожого обстрілу зазнав населений пункт Куцурубської громади. У результаті чого пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає", – написав він.

Нагадаємо, протягом неділі російська армія двічі обстріляла Миколаївську область. Били по двох громадах.