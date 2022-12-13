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У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW

“Ми знаємо, що українці можуть воювати і воювати добре в цих (зимових) умовах”. 

У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
Фото: ССО

Високопоставлені урядовці США можуть скорегувати свої оцінки щодо спроможності та наміру України проводити контрнаступальні операції цієї зими

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дослідники зазначають, що згідно з інформацією “Голосу Америки”, 12 грудня високопоставлений військовий чиновник США заявив: “Ми знаємо, що українці можуть воювати і воювати добре в цих (зимових) умовах”. 

На їхню думку, директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс раніше помилково визначила оптимальним вікном можливостей для проведення Україною контрнаступів весну, а не зиму.

В ISW вже заявляли, що Україна, ймовірно, прагне провести “послідовні операції впродовж зими 2022–2023 років”.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Сили оборони відновлять активні контрнаступальні дії, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим для легшого проходу техніки. 

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