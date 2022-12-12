Головне за день. Понеділок, 12 грудня

Ворожий обстріл Херсона, День Сухопутних військ ЗСУ, саміт Великої сімки, санкції ЄС проти Ірану. Яким запам’ятається 292-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту Великої сімки із закликом продовжити допомогу Україні, зберегти спільну фінансову, енергетичну та соціальну стабільність і наголосив на "новій дипломатії".

Україна очікує, що РФ почне виведення своїх військ на Різдво, сказав глава держави.

"Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії. Було би правильним саме на це Різдво почати виведення російських військ... Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечення і надійне припинення бойових дій", - сказав Президент.

Він подякував членам G7 за надану підтримку для протидії російському вторгненню. Також Зеленський назвав три кроки, які мають прискорити настання миру.

Подробиці – в нашій новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони поточної доби завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів.

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.

Упродовж доби окупанти завдали 6 ракетних ударів, 4 з яких – по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 12 грудня – в новині.

У День Сухопутних військ Збройних сил України, який відзначається 12 грудня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових із професійним святом.

“Сердечно вітаю із Днем сухопутних військ Збройних сил України! Рідна земля дає нам сили її захищати. Україна вистояла і неодмінно переможе. Завдяки вам, побратими та посестри! Дякую за службу і вірність присязі. Вічна пам’ять полеглим воїнам!” – написав головнокомандувач у Facebook.

Залужний наголосив, що обов’язок ЗСУ продовжувати боротьбу за себе і за полеглих побратимів та підтримувати їхні родини.

Російська армія 12 грудня знову обстріляла Херсон і прилеглі населені пункти. Росіяни били артилерією з тимчасово окупованої території.

Згодом голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив про те, що ворог атакував мікрорайон ХБК. Було відомо про сім постраждалих, двоє з яких загинули. Раніше в Офісі генпрокурора говорили про те, що внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних отримали травми різного ступеня.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир в одній з багатоповерхівок. За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії", – повідомили в прокуратурі.

У понеділок, 12 грудня, Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану.

У перелік потрапили чотири фізичні та чотири юридичні особи, пов'язані з виробництвом безпілотників, що їх Іран постачає Росії.

Також Рада Євросоюзу має намір застосувати обмежувальні заходи щодо ще однієї організації через аналогічну причину.

Більше інформації – в новині.

Міністр оборони Себастьян Лекорню розповів, яку військову техніку Україна вже отримала від Франції.

За його словами, Франція відправила в Україну велику кількість матеріалів, що охоплюють весь спектр висловлених українцями потреб.

Серед них шість 155-міліметрових гаубиць TRF1, що буксируються, 18 самохідних артилерійських установок Caesar, дві ракетні пускові установки LRU і дві зенітні системи Crotale".

Також уряд Франції передав Україні паливо, протитанкове та зенітне обладнання, екіпірування (шоломи, бронежилети, пайки, прилади нічного бачення та медобладнання) та боєприпаси різних калібрів.

Нагадаємо, Франція надала Україні 100 потужних генераторів.

Вранці 12 грудня до посольства України в Греції надіслали закривавлений пакунок. Адреса відправника – та сама, що на решті конвертів із погрозами, які розіслали українським дипломатам – автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen.

Грецька поліція вже розпочала слідство, повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що Україна очікує на пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців.

"Загалом вже маємо 33 випадки погроз в 17 країнах: 1 замах на теракт, 2 повідомлення про мінування, 1 випадок вандалізму, 1 випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків", – підсумував Ніколенко.

Подробиці – в нашій новині.

Цьогоріч у світі було вбито 67 журналістів і співробітників ЗМІ, з них 12 - в Україні.

У 2021 році убивств медійників було 47, йдеться в повідомленні Міжнародної федерації журналістів.

За словами генерального директора МФЖ Ентоні Белланджера, сплеск убивств журналістів та інших працівників ЗМІ є "серйозною причиною для занепокоєння та ще одним тривожним закликом до урядів у всьому світі вжити заходів для захисту журналістики, одного з ключових стовпів демократії".

Він зазначив, що бездіяльність лише додає сміливості нападникам. Белланджер також заявив, що настав час Генасамблеї ООН ухвалити Конвенцію МФЖ про безпеку та незалежність журналістів.

Водночас щонайменше 375 журналістів і співробітників ЗМІ перебувають за ґратами. Серед країн-лідерів за кількістю арештованих - Китай та його союзники в Гонконгу (84), М'янма (64), Туреччина (51), Іран (34), Білорусь (33), Єгипет (23), Росія та окупований Крим (29), Саудівська Аравія (11), Ємен (10), Сирія (9) та Індія (7).

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!