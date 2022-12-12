Президент України привітав воїнів і командирів Сухопутних військ ЗСУ із професійним святом. У Маріїнському палаці він вручив державні нагороди – ордени “Золота Зірка”, відзнаки “Хрест бойових заслуг” та інші нагороди.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Це була емоційна церемонія. Були рідні Героїв, які віддали свої життя у боях проти окупантів. Були воїни, які повернуться на передову. І був такий особливий момент, коли всі ми відчували, що нас поєднує й наскільки ми всі чекаємо нашої перемоги. Перемога обов'язково буде”, - пообіцяв Зеленський.

Також президент взяв участь в саміті лідерів Великої сімки. Це вже пʼятий такий саміт за цей рік, у якому Україна бере участь і повноцінно представляє свою позицію. Сьогодні ми фактично окреслили те, що маємо зробити в наступному році.

“Я подякував партнерам і закликав їх продовжувати у 2023 році так само допомагати Україні, як і цього року. Дуже важливо, щоб усі елементи підтримки нашої держави зберігалися й не збавляли обертів. Так само важливо робити нові кроки, які зможуть зіграти на випередження проти російського терору”, - наголосив голова Держави.

Володимир Зеленський наголосив, що один із головних таких кроків – саміт, який планується на цю зиму. Саміт щодо виконання україської формули миру.

“Хоч би що збирався робити агресор – коли світ по-справжньому об'єднаний, саме світ, а не агресор визначає, як будуть розвиватися події. Ось це ми й пропонуємо всім сумлінним державам. Усім, хто цінує Статут ООН і просто мир”, - розповів президент.

Він також повідомив, що у Франції працюють представники нашої держави - голова уряду, перша леді України та інші.

“Ключове завдання – дві конференції щодо відбудови та стійкості України, щодо проходження цієї зими. Вони відбудуться завтра. А також – спрямування французьких сил – як держави, так і бізнесу, громад Франції – на конкретні проекти з відновлення в Україні. Енергетики, міст, підприємств, лікарень... Тож зараз важливий час у Франції для нашої держави, і завтра я теж братиму участь у відповідних заходах”, - наголосив Володимир Зеленський.

Президент України нагадав, що сьогодні троє наших піротехніків – працівники ДСНС – загинули в Донецькій області при розмінуванні, і висловив свої співчуття рідним.

“За життя ще двох їхніх колег борються лікарі. Це сталося в Костянтинівці, Краматорський район. Одна з тих наших територій, які найбільше забруднені російськими мінами, розтяжками та снарядами, які не розірвалися. За час від 24 лютого лише працівники ДСНС вилучили понад 300 тисяч вибухонебезпечних предметів. Вибухотехніки Національної поліції вилучили більш як 180 тисяч таких предметів. А розмінування проводять іще й інші державні служби та армія”, - підкреслив Верховний головнокомандувач.

Як він також зазначив, щодня Україна отримує нові енергетичні сили, після кожного російського удару відновлює систему настільки, наскільки це можливо.

“Ми робимо все, щоб завезти в Україну якнайбільше обладнання, яке може компенсувати шкоду від влучань ракет. І я дякую всім українським підприємцям, волонтерам, усім нашим партнерам, які з цим допомагають”, - сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що всі ми маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилася від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може вдарити в будь-який час.

Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти та що звільняти, Росія все одно сподівається на блекаути. Це остання надія терористів. Тож поки у них є ракети – а вони ще в Росії є, – будь ласка, сприймайте серйозно всі попередження від українського військового командування, від наших Повітряних сил і сигнали повітряної тривоги. На всіх рівнях ми маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів. І зробимо все, щоб пройти цю зиму”, - пообіцяв голова держави.

Нагадаємо, президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден провели телефонну розмову. Йшлось про консолідацію міжнародних зусиль для перемоги у війні.