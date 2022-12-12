Компанія допоможе на своїх ресурсах зібрати 1 млн доларів на реанімобілі для українських медиків.

Платформа United24 залучила до співпраці потужні світові бренд Uber. Компанія допоможе на своїх ресурсах зібрати 1 млн доларів на реанімобілі для українських медиків, після чого подвоїть цю суму.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Uber просуватиме фандрейзингову кампанію Keep Ukraine Moving у своєму застосунку у США, Канаді та Європі, розповідаючи історії хоробрих українських водіїв, які допомагають країні під час війни. Так мільйони людей по всьому світу дізнаються про нашу платформу та те, наскільки важливо підтримати Україну”, - розповів Федоров.

Він нагадав, що за 7 місяців United24 об’єднала довкола підтримки України мільйони донорів зі 110 країн.

Зокрема, завдяки платформі придбали 90 автівок швидкої допомоги.

Як раніше повідомлялось, Amazon та Україна підписали меморандум про співпрацю на 2023 рік. Згідно з ним компанія надасть Україні ще 75 мільйонів доларів підтримки.