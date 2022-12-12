G7 буде координувати процес відновлення України, - Шольц

Відбудову України він порівняв з «Планом Маршалла» після Другої світової війни.

Країни “Групи семи” координуватимуть допомогу, яка буде акумульована для відновлення України.

Про запровадження відповідної платформи оголосив канцлер ФРН Олаф Шольц після завершення відеосаміту G7, повідомляє Укрінформ.

«G7 сьогодні погодилася щодо центральних елементів платформи, яка має координувати фінансову підтримку від усіх донорів. Наразі метою є якнайшвидше побудувати цю платформу за участю України, міжнародних фінансових інститутів та інших партнерів», - зазначив канцлер.

Шольц нагадав, що Міжнародна експертна конференція з відбудови України, яка пройшла у жовтні в Берліні, заклала засади для акумулювання засобів. Відбудову України він порівняв з «Планом Маршалла» після Другої світової війни.

За його словами, лідери G7 знову звернулися до Кремля з вимогою негайно завершити війну та вивести війська з території України.

Нагадаємо, що Франція готує для України чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи.