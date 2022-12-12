Франція готує для України ще одну партію енергообладнання, - Шмигаль

Шмигаль також подякував за майже 73 тонни обладнання, яке вже передано Україні.

Франція готує для України чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи.

Про це у Телеграм написав очільник уряду Денис Шмигаль.

"З міністеркою енергетичного переходу Франції Аньєс Паньє-Рюнаше обговорили підтримку енергетичного сектору нашої держави після російських обстрілів, необхідність і можливість запровадження санкцій проти Росії в частині постачань ядерного пального та технологій для атомної енергетики. Наголосив на необхідності спільної протидії російському ядерному тероризму", - написав Шмигаль.

Очільник уряду також подякував за майже 73 тонни енергетичного обладнання, яке вже передано українським компаніям для відновлення та стабілізації енергосистеми.

Нагадаємо, що за словами Шмигаля, Україна потребує 1 млрд доларів на швидке відновлення критичної інфраструктури для проходження зими.