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З Одеси вирушило третє судно за програмою Grain From Ukraine

Доставка гуманітарного вантажу реалізується за підтримки урядів Японії, Франції та Фінляндії. 

З Одеси вирушило третє судно за програмою Grain From Ukraine
Фото: Скріншот з відео

Балкер NEVA вийшов з порту “Одеса” до Сомалі із 25 тис. тонн продовольчої  пшениці. Він перевозить продовольство в рамках ініціативи Grain From Ukraine

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

“NEVA - це вже третє судно в рамках ініційованої президентом України Володимиром Зеленським Програми GrainFromUkraine. На борту перших двох суден - 55 тис. тонн української пшениці. Судна були направлені до Єфіопіі, яка перебуває на межі голоду. Це продовольство для майже 200 тис людей на рік”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що доставка гуманітарного вантажу реалізується за підтримки урядів Японії, Франції та Фінляндії.  

В міністерстві нагадали, що з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 533 судна, які експортували 13,3 млн. тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна відвантажила 32,2 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки.

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