Конфісковані активи власника МТС Євтушенкова передали Фонду держмайна

У вересні суд вирішив стягнути в дохід держави 17 об’єктів нерухомості та корпоративні права у 5 господарських товариств.

Кабінет міністрів передав до управління Фонду державного майна конфісковані активи російського олігарха Володимира Євтушенкова.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Уряд сьогодні вирішив, що майно російського олігарха Володимира Євтушенкова, стягнуте згідно оновленого Закону “Про санкції”, буде передане в управління Фонду держмайна. Зокрема, з можливістю реалізації завдань, пов’язаних з наповненням бюджету України та відшкодуванням збитків, завданих внаслідок російської агресії. Тобто Україна таким чином відшкодовуватиме збитки за рахунок самих агресорів", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, рішенням Вищого антикорупційного суду від 1 вересня 2022 року за позовом Мін’юсту до Євтушенкова було вирішено, зокрема, стягнути в дохід держави 17 об’єктів нерухомості та корпоративні права у статутних капіталах 5 господарських товариств.

"Загалом з початку роботи МРГ Рада національної безпеки та оборони ухвалила, а президент України своїми указами ввів у дію санкції проти майже 4 500 фізичних та юридичних осіб. МРГ опрацьовані та рекомендовані до розгляду РНБОУ санкційні пропозиції ще проти понад 6 000 осіб", - зазначили в Мінекономіки.

Нагадаємо, Євтушенко став першим російським олігархом, стосовно якого Мінʼюст України подав позов до ВАКС щодо конфіскації.

Володимир Євтушенков – одна з найбагатших осіб РФ, до 2019 року володів Vodafone Ukraine.