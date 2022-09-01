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ВАКС вперше конфіскував майно російського олігарха – Євтушенкова

Конфісковано 17 обʼєктів нерухомості та частки в українських фірмах. 

ВАКС вперше конфіскував майно російського олігарха – Євтушенкова
Євтушенков
Фото: mcontent.life.ru

Вищий антикорупційний суд конфіскував майно російського олігарха Володимира Євтушенкова, який мав статки в Україні.

Конфісковано 17 обʼєктів нерухомості площею майже 100 000 квадратних метрів та частки в кількох українських компаніях, повідомив Центр протидії корупції в дописі в телеграмі. 

"Задовольнити вимоги позивача в повному обсязі. Застосувати до Євтушенка В. П. санкції та стягнути в дохід держави нерухоме майно (квартира, земельна ділянка, інженерний комплекс "Їдальня" в Запоріжжі, нежитлова будівля площею 10 тисяч квадратних метрів, 59,2% ТОВ "Смарт Діджитал Солюшенс", 42,1% заводу "Віто" і т.д.", – цитує постанову суду "Суспільне"

Представники олігарха мають пʼять днів на апеляцію. 

Євтушенко став першим олігархом, стосовно якого Мінʼюст України подав позов до ВАКС щодо конфіскації. 

Володимир Євтушенков – одна з найбагатших осіб РФ, до 2019 року володів Vodafone Ukraine. 

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