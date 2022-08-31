Судитимуть військовослужбовця ЗС РФ, який вчиняв фізичне та психологічне насильство на ТОТ Чернігівщини, - Офіс генпрокурора

Його невстановлений поплічник намагався вчинити сексуальне насильство над 15-річною падчеркою господаря будинку.

Судитимуть військовослужбовця збройних сил РФ, який вчиняв фізичне та психологічне насильство стосовно сім'ї в одному із сіл Чернігівської області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, військовослужбовець РФ у березні 2022 року, зайшовши до будинку потерпілих, погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина, тримаючи їх на прицілі автомату", - йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

Також повідомляється, що він намагався попередити їх можливий опір в той час, як інший наразі ще не встановлений військовий РФ намагався вчинити сексуальне насильство над 15-річною падчеркою господаря будинку. Його злочинні дії вдалося припинити матері дівчини.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше прокуратура встановила трьох військовослужбовців РФ, які знущалися з цивільних на окупованій Київщині.