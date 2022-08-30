Встановлено трьох військовослужбовців РФ, які знущалися над цивільними на окупованій Київщині, - Офіс генпрокурора (уточнено)

Їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Правоохоронцями встановлено трьох військовослужбовців ЗС РФ, які роздягали та закопували мешканця Макарівської громади на Київщині в холодний ґрунт.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Військові армії-агресора у березні 2022 року, перебуваючи у тимчасово окупованому с. Гавронщина Макарівської ОТГ Бучанського району Київської області жорстоко поводились з цивільною особою", - йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

За інформацією слідства, впродовж тижня підозрювані знущалися над місцевим мешканцем - били, погрожували вогнепальною зброєю, зв’язували руки та ноги мотузкою. Окупанти роздягали чоловіка, закопували в холодний ґрунт, а також не давали воду, їжу та одяг.

Уточнено. За даними СБУ, зловмисниками виявились троє військових 64 окремої мотострілкової бригади 35 загальновійськової армії ЗС РФ:

Борисов Олександр, 07.03.1999 р.н.

Мадяєв Раян, 06.06.2002 р.н.

Сулайндзюга Максим, 25.08.1994 р.н.

Їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора здійснюється слідчими СБУ.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру військовослужбовцям РФ, які тероризували цивільне населення в Бородянці та Макарові.