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Повідомлено про підозру депутату-зраднику в Енергодарі, який наказав вивезти майже 140 тисяч тонн зерна

Чоловік добровільно пішов на співпрацю з ворогом, очоливши так звану "військово-цивільну адміністрацію".

Повідомлено про підозру депутату-зраднику в Енергодарі, який наказав вивезти майже 140 тисяч тонн зерна

Служба безпеки України повідомила про підозру депутату Енергодарської міської ради, який добровільно пішов на співпрацю з ворогом, очоливши так звану "військово-цивільну адміністрацію із центром у місті Енергодар".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Встановлено, що псевдопосадовець працював над встановленням окупаційного режиму, видавав злочинні розпорядження, які дозволили окупантам забирати активи українського бізнесу на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

Наразі СБУ веде розслідування за фактом масштабного привласнення окупаційним режимом майна великих українських сільгоспвиробників Кам’янсько-Дніпровського району та Енергодара на понад 1,89 млрд грн.

Встановлено, що фейковий очільник Енергодара прийняв рішення про скасування всієї структури органів виконавчої влади міської ради. Водночас він затвердив структуру так званої "адміністрації Енергодара", до складу якої "ввів" представників незаконних військових формувань і військовослужбовців Росії. 

Зокрема, 17 травня 2022 року він видав розпорядження про обов’язкову передачу окупаційній владі майна та зерна. Фактично йдеться про масштабну примусову конфіскацію майже 140 тис. тонн українського зерна, яке було вивезено до тимчасово окупованого Криму та портів у Краснодарському краї РФ.

Наразі псевдопосадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 8 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, що призвело до загибелі людей або настання інших тяжких наслідків);
  • ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше у Запорізькій області дев'ятьом правоохоронцям було повідомлено про підозру в держзраді.

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