Шойгу відсторонений від керівництва, оперативні командири інформують напряму Путіна, – британське міністерство оборони
Шойгу відсторонений від керівництва, оперативні командири інформують напряму Путіна, – британське міністерство оборони
Потужний вибух прогримів в окупованому Херсоні
Потужний вибух прогримів в окупованому Херсоні
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія втратила у війні проти України 60-80 тисяч військових, – Пентагон

На передову Москва відправляла й строковиків. 

Росія втратила у війні проти України 60-80 тисяч військових, – Пентагон

Росія втратила у війні проти України між 60 000 і 80 000 осіб. Про це йдеться на сайті міністерства оборони США. 

До вторгнення приблизно чверть російських військ складали призовники, а решта були професійними військовими. Москва намагається використовувати у війні проти українців кадрові війська, але все одно є дані про строковиків – погано екіпірованих, кепсько навчених – відправлених на передову. 

Стосовно наступальних дій сил оборони Україні на півдні високопоставлений військовий посадовець зазначив, що ЗСУ вже певний час просуваються в регіоні. Співвідношення між українськими та російськими силами на півдні "набагато кращі з точки зору рівності й паритету, ніж воно було від початку в східній частині полі бою". Він додав, що українці розуміють: для наступу треба більше сил, ніж для оборони.

Озвучені Пентагоном втрати росіян вищі за ті, які називає Генштаб ЗСУ, однак не уточнено, чи йдеться про загиблих, чи і про поранених. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у серпні говорив, що втрати Росії разом з пораненими й дезертирами складають близько 80 000. 

Нагадаємо, в Пентагоні також повідомили, що на тлі великих втрат Росія прагне збільшити кількість солдатів у війні проти України. Для цього вона скасувала верхню вікову межу для новобранців і активніше пішла шукати по вʼязницях. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також