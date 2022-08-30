Росія втратила у війні проти України 60-80 тисяч військових, – Пентагон

Росія втратила у війні проти України між 60 000 і 80 000 осіб. Про це йдеться на сайті міністерства оборони США.

До вторгнення приблизно чверть російських військ складали призовники, а решта були професійними військовими. Москва намагається використовувати у війні проти українців кадрові війська, але все одно є дані про строковиків – погано екіпірованих, кепсько навчених – відправлених на передову.

Стосовно наступальних дій сил оборони Україні на півдні високопоставлений військовий посадовець зазначив, що ЗСУ вже певний час просуваються в регіоні. Співвідношення між українськими та російськими силами на півдні "набагато кращі з точки зору рівності й паритету, ніж воно було від початку в східній частині полі бою". Він додав, що українці розуміють: для наступу треба більше сил, ніж для оборони.

Озвучені Пентагоном втрати росіян вищі за ті, які називає Генштаб ЗСУ, однак не уточнено, чи йдеться про загиблих, чи і про поранених. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у серпні говорив, що втрати Росії разом з пораненими й дезертирами складають близько 80 000.

Нагадаємо, в Пентагоні також повідомили, що на тлі великих втрат Росія прагне збільшити кількість солдатів у війні проти України. Для цього вона скасувала верхню вікову межу для новобранців і активніше пішла шукати по вʼязницях.