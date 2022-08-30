Важкі бої йдуть практично на всій території Херсонської області, ЗСУ почали наступ за різними напрямками, – ОВА

У Харківській області вперше за тривалий час ніч минула відносно спокійно. Ворог бив по Сумській, Чернігівській, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Дніпропетровській областях і по Запоріжжю.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Харківщині, Одещині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Сьогодні о четвертій ранку ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури. Триває уточнення щодо наслідків удару, йдеться у повідомленні від ОВА.

Уночі був обстріл по території Новгород-Сіверського району Чернігівської області, попередньо – з артилерії. Без жертв та руйнувань.

Учора протягом дня росіяни чотири рази відкривали вогонь по Краснопільській, Есманській, Шалигинській, Зноб-Новгородській та Буринській громадах Сумської області. Загалом 43 прильоти. Ворог використовував САУ та міномети. Обійшлося без жертв та руйнувань. Вночі росіяни били з САУ по Краснопільській громаді. Без жертв і руйнувань.

У Дніпропетровській ворог обстріляв Нікопольський, Криворізький та Дніпровський райони. У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека, лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді поранено жінку. У селі Кам’янське один будинок знищений, до 10 пошкоджені. Понівечені електромережі та газогони. Також були ракетні удари по Криворізькому та Дніпровському районах. Обставини та наслідки з’ясовуються.

Уночі по позиціях українських захисників в Луганській області на Бахмутському напрямку завдано чотири ракетні удари, загалом випустили вісім ракет. Також були 10 мінометних та шість артобстрілів обстрілів з боку росіян. У трьох випадках вони використовували установки залпового вогню.

За добу в Донецькій області загинули двоє, поранено четверо цивільних. Були обстріли з РСЗВ "Град", "Ураган", артилерії, мінометів. Обстріляні житлові сектори в Авдіївці, Слов’янську, Бахмуті, Первомайському, Семенівці, Максимільянівці, Калиновому, Кліщіївці, Георгіївці, Нетайловому, Роздольному, Неліпівцях. Пошкоджено дві багатоповерхівки, 21 приватний житловий будинок, об’єкти ПРАТ "АКХЗ", ЛЕП, пологовий будинок, теплову мережу, приміщення "Червоного хреста", відділення "Ощадбанку", магазин. Вночі обстрілювали Авдіївку, околиці Торецька та Тетянівки Святогірської громади. Інформації щодо поранених не надходило. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаїв вдень зазнав масованого обстрілу 16-ма зенітними ракетами С-300. Численні руйнування та пошкодження приватних і багатоповерхових будинків, об’єктів транспортної інфраструктури. Дві людини загинуло, 24 отримали поранення. У Миколаївському районі вчора зафіксовано ворожі обстріли по м. Очаків Очаківської громади. Попадання по території аквазони. Постраждалих немає. Вдень внаслідок обстрілів с. Червоне Воскресенської громади частково зруйновано будинок, пошкоджено газопровід. Постраждалих немає. Також, за межами с. Калинівка внаслідок обстрілів відбулась пожежа на відкритій території. Без постраждалих. За інформацією ОК "Південь", ввечері двома зенітними ракетами С-300 атаковано Баштанський район. Внаслідок розриву ракет є пошкодження приватних будинків. Під постійними обстрілами залишаються села Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Потужні вибухи тривали продовж дня та всю ніч у Херсонській області, де важкі бої йдуть практично на всій території. ЗСУ розпочали наступальні дії по різних напрямках. Окупанти розсилали жителям смс із закликом евакуюватися з робочих місць. ЗСУ знищили низку складів із боєприпасами, знищено практично всі великі мости – Антонівські залізничний та автомобільний і Новокаховський. Залишилися лише пішохідні переходи.

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.