Знищено переправу ворога через Дніпро біля села Львове на Херсонщині

За добу на півдні ЗСУ ліквідували до 82 рашистів та 30 одиниць техніки.

Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове у Бериславському районі Херсонщини, знищено.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

За добу на південному напрямку фронту Збройні сили України ліквідували до 82 рашистів та 30 одиниць техніки.

Серед знищеної техніки:

зенітно-ракетна система С-300,

два танки Т-72,

11 гаубиць “Мста-Б”,

три реактивні системи залпового вогню “Град” та “Ураган”,

важка вогнеметна система “Сонцепьок”,

самохідна артилерійська установка “Гіацинт-С”,

самохідна артилерійсько-мінометна установка “Нона-С” та 120 мм мобільний міномет,

самохідні гаубиці “Акація” та “Мста-С”, протитанкова керована ракета.

Також знищено 6 одиниць броньованої техніки ворога та три склади боєприпасів в районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 47 100 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили 350 окупантів. Також знищено 1947 танків окупантів, 4269 бойових броньованих машин та 1060 артилерійських систем.