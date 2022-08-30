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Знищено переправу ворога через Дніпро біля села Львове на Херсонщині

За добу на півдні ЗСУ ліквідували до 82 рашистів та 30 одиниць техніки.

Знищено переправу ворога через Дніпро біля села Львове на Херсонщині
Річка Дніпро поблизу села Львове на Херсонщині
Фото: uk.wikipedia.org

Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове у Бериславському районі Херсонщини, знищено.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

За добу на південному напрямку фронту Збройні сили України ліквідували до 82 рашистів та 30 одиниць техніки.

Серед знищеної техніки:

  • зенітно-ракетна система С-300, 
  • два танки Т-72, 
  • 11 гаубиць “Мста-Б”, 
  • три реактивні системи залпового вогню “Град” та “Ураган”,
  • важка вогнеметна система “Сонцепьок”,
  • самохідна артилерійська установка “Гіацинт-С”, 
  • самохідна артилерійсько-мінометна установка “Нона-С” та 120 мм мобільний міномет, 
  • самохідні гаубиці “Акація” та “Мста-С”, протитанкова керована ракета.

Також знищено 6 одиниць броньованої техніки ворога та три склади боєприпасів в районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 47 100 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили 350 окупантів. Також знищено 1947 танків окупантів, 4269 бойових броньованих машин та 1060 артилерійських систем.

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