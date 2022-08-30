Знищено переправу ворога через Дніпро біля села Львове на Херсонщині

Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове у Бериславському районі Херсонщини, знищено.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
За добу на південному напрямку фронту Збройні сили України ліквідували до 82 рашистів та 30 одиниць техніки.
Серед знищеної техніки:
- зенітно-ракетна система С-300,
- два танки Т-72,
- 11 гаубиць “Мста-Б”,
- три реактивні системи залпового вогню “Град” та “Ураган”,
- важка вогнеметна система “Сонцепьок”,
- самохідна артилерійська установка “Гіацинт-С”,
- самохідна артилерійсько-мінометна установка “Нона-С” та 120 мм мобільний міномет,
- самохідні гаубиці “Акація” та “Мста-С”, протитанкова керована ракета.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 47 100 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили 350 окупантів. Також знищено 1947 танків окупантів, 4269 бойових броньованих машин та 1060 артилерійських систем.