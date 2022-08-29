Головне за день. Понеділок, 29 серпня

День пам'яті Захисників України, наступ ЗСУ на Херсонщині, ворожий ракетний удар по Миколаєву, обстріл Дніпропетровщини. Яким запам’ятається 187-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті Захисників України, загиблих за незалежність і свободу нашої країни.

"Сьогодні – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Наш народ ніколи не забуде кожного й кожну, хто бореться за Україну, хто віддав за неї своє життя. І наша пам'ять – це не все, що в нас є. Наша незалежність, яку ми збережемо й передамо нашим дітям і онукам, наша перемога, яка обов'язково буде, стануть найкращим ушануванням пам'яті всіх, хто загинув у цій війні. Герої живуть вічно!" – написав у своєму телеграм-каналі Президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 29 серпня 2014 року в Іловайському котлі загинули, зникли безвісти або були поранені близько тисячі українських військових.

В День пам’яті захисників України Володимир Зеленський вручив ордени “Золота Зірка” членам родин воїнів, нагороджених званням Героя України посмертно.

Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці.

Детальніше — в новині.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відбили атаки росармії на шести напрямках. На деяких інших напрямках росіяни використовують авіацію, щоб завдати втрат Силам оборони України.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання РФ продовжує блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 29 серпня – у нашій новині.

Вдень 29 серпня російська армія завдала масованого удару по Миколаєву. Станом на вечір відомо про двох загиблих і 24 поранених мирних мешканців.

Про це йдеться у повідомленні голови ОВА Віталія Кіма у Телеграм. “Всього було 12 ракет, які долетіли до міста. Випущено було більше, уточнюємо”, – розповів Кім.

Увечері міський голова Олександр Сєнкевич оприлюднив фото "начинки" російської ракети, яка влучила в парк у центрі міста.

Російські окупанти декілька разів обстріляли "градами" Нікопольський район Дніпропетровської області.

При обстрілах вороги використали касетні снаряди. Внаслідок влучань було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, лінія електропередач та газолін, повідомили на Facebook-сторінці оперативного угруповання військ "Каховка".

За інформацією військових, одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Наразі інформацію уточнюють.

Задіяні в повномасштабній війні проти України бойовики з тимчасово окупованої території Донеччини відійшли від своїх позицій у Херсонській області.

"109 полк "ДНР" відійшов зі своїх позицій на Херсонщині, російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою", – повідомило оперативне угруповання військ "Каховка".

Вони оприлюднили відео з російським окупантом, який сказав, що ЗСУ бʼють "з усього, з чого тільки можна", і прорвали першу лінію оборони.

В оперативному угрупуванні також повідомили, що сили оборони України знищили всі великі мости в Херсонській області, якими окупанти постачали собі озброєння і підсилення.

Після ураження Антонівського і Новокаховського мостів лишились лише пішохідні переходи, повідомили в "Каховці".

"Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи. Російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території", – заявили в ОУВ.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив про загибель народного депутата Олексія Ковальова в тимчасово окупованій Херсонській області, де він перебував від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Хлань також повідомив, що поранено і дівчину Ковальова, вона в лікарні. "Його тіло знайшли вдома в Голій Пристані. Поруч лежала рушниця, зареєстрована на самого Ковальова. Хто стріляв – поки невідомо", – написав він.

Перший заступник голови облради Юрій Соболевський у коментарі "Суспільному" також повідомив попередні дані про смерть Ковальова.

Подробиці – в нашій новині.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли чотири потужні вибухи.

Видання "РИА Мелитополь" зазначає, що вибухи пролунали ймовірно в північній частині міста.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що чотири вибухи сталися у районі північного виїзду з Мелітополя. Інформація про втрати ворога уточнюється.

“Останні дні літа обіцяють бути найбільш гарячими для окупантів всього південного напрямку України”, – написав Федоров.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!