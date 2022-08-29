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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину "градами" декілька разів, є загиблий і поранені, - ОУВ "Каховка"

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, лінія електропередач та газогін.

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину "градами" декілька разів, є загиблий і поранені, - ОУВ "Каховка"
Фото: Telegram/МинОбороны России

Російські окупанти декілька разів обстріляли "градами" Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомили на Facebook-сторінці оперативного угруповання військ "Каховка".

При обстрілах вороги використали касетні снаряди. Внаслідок влучань було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, лінія електропередач та газогін.

За інформацією військових, одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Наразі інформацію уточнюють.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, вдень російські окупаційні війська вдарили по Червоногригорівській громаді у Нікопольському районі. В результаті спалахнула пожежа - зайнялася суха трава, наразі пожежу ліквідовано. Також було пошкоджено лінію електропередач. 

"Рятувальники завершили обстеження територій Дніпровського та Синельниківського районів, які були обстріляні сьогодні рано вранці. Зафіксовано пошкодження житлових будинків. Пожежу, що сталася в Покровській громаді, ліквідовано", - додав Лукашук.

А в Криворізькому районі рашисти вдарили по прикордонних територіях Зеленодольської та Широківської громад. На щастя, ніхто не постраждав. Немає також руйнувань.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська завдали ударів по трьох районах Дніпропетровської області - Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському.

Учора надвечір через обстріли Нікополя росіянами загинула жителька.

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