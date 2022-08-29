Вдень 29 серпня російська армія завдала масованого удару по Миколаєву. Станом на вечір відомо про двох загиблих і 24 поранених мирних мешканців.

Про це йдеться у повідомленні голови ОВА Віталія Кіма у Телеграм.

Фото: ДСНС

У Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області повідомили, що через влучання боєприпасів та їхніх уламків загорівся автомобіль, який розчавило вщент.

Оновлення 18:16. Віталій Кім повідомив про те, що внаслідок російського обстрілу загинули двоє мешканців Миколаєва, 11 людей дістали поранення.

“Всього було 12 ракет, які долетіли до міста. Випущено було більше, уточнюємо”, – розповів Кім.

У Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області повідомили, що через влучання боєприпасів та їхніх уламків загорівся автомобіль, який розчавило вщент.

Оновлення 16:30. За інформацією мера Миколаєва, є влучання у житлові будинки та навчальні заклади. Відомо про двох загиблих та п’ятьох поранених. На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники.

“Повітряна тривога триває. Друзі, прошу всіх бути максимально обережними. Не виходьте на вулицю без нагальної потреби”, – закликав Олександр Сєнкевич.

Оновлення 16:00. Віталій Кім повідомив про загиблих внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва.

“Тварюки окупанти обстрілюють житлові будинки. Є загиблий перехожий та цивільні в будинках. Залишайтеся в укриттях... Усі служби працюють”, – йдеться в повідомленні.

Оновлення 15:43. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім додав, що центр Миколаєва перебуває під постійними обстрілами.

"Щільно обстрілюють центр міста. Є ще виходи ракет. Не виходимо зі сховища. Але все одно на душі радісно. Віримо у ЗСУ!" – написав Кім.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, російська армія повторно обстріляла будівлю Чорноморського національного університету імені Петра Могили в Миколаєві.