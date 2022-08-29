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За майже місяць роботи зернового коридору з портів України вийшли 56 суден з агропродукцією, - АМПУ

Експортують з України як зерно, так і олію.

За майже місяць роботи зернового коридору з портів України вийшли 56 суден з агропродукцією, - АМПУ
Фото: Пресслужба АМПУ

За 29 днів роботи зернового коридору з українських портів вийшло 56 суден з експортною агропродукцією. Ними було експортовано більш 1,3 млн тонн продовольства до 18 країн світу.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

Сьогодні, 29 серпня, з портів Одеса та Чорноморськ вийшли три судна, якими відправлено 40 тис. тонн пшениці та кукурудзи до портів Єгипту, Румунії та Туреччини.

До кінця доби очікується заход до портів трьох балкерів під завантаження пшениці, соняшника та кукурудзи.

За ці вихідні порти Великої Одеси прийняли 13 суден під завантаження 290 тис тонн пшениці, кукурудзи та олії. Ця продукція попрямує до портів Ливії, Іспанії, Італії, Ізраїлю, Німеччини, Єгипту та Туреччини. 

Також 9 суден з 271 тис. тонн пшениці, олії, ячменю, ріпаку та кукурудзи було відправлено до портів Іспанії, Нідерландів , Єгипту, Туреччини, Франції та Китаю. 

Нагадаємо, Україна в серпні експортувала 1,921 млн тонн зернових і зернобобових культур, а з початку поточного маркетингового року – 3,621 млн тонн.

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