Все про страхування кредиту

Страхування онлайн останнім часом стає все більш популярним серед простого населення. Нічого дивного в цьому немає, оскільки кредит онлайн може оформити будь-який повнолітній дієздатний громадянин, який має смартфон і доступ до Інтернету.

Найчастіше при оформленні кредиту кредитно-фінансова організація (наприклад mistercash.ua) пропонує оформити страховку кредиту, в деяких випадках цей пункт є обов'язковим, наприклад, при оформленні іпотечного кредиту.

Що таке страхування кредиту?

Страхування кредиту за своєю суттю нічим не відрізняється від інших видів страхування: життя, автотранспорту, здоров'я, нерухомості та ін. При страхуванні кредиту страхова компанія (наприклад, Opika.org) страхує життя та здоров'я особи, яка оформляє кредит, при іпотечному страхуванні страхується предмет нерухомості.

У яких випадках страхують кредит

В обов'язковому порядку страхується іпотечне кредитування. Жодна кредитно-фінансова установа не візьме в заставу не застраховане майно, оскільки при його пошкодженні чи знищенні різко зростає ймовірність невиплати за таким кредитом. В інших випадках банки не вимагають, але пропонують оформити страховку кредиту, що видається, на розсуд позичальника. У разі відмови банк часто відмовляє у видачі кредиту, пославшись на формальну причину.

У такій ситуації позичальник має право подати судову позовну заяву, проте, це далеко не найкращий варіант. Судовий розгляд триватиме тривалий час. Адже кредит зазвичай оформляється в тих випадках, коли гроші потрібні зараз. Тому у позичальника просто немає часу і вільних коштів, щоб позиватися до кредитно-фінансової установи.

Однією з варіантів страхування кредиту є страховка ризику повернення кредитних коштів у результаті втрати джерела доходу позичальником (втрата роботи). У такому разі кредитна компанія здійснює погашення кредитних коштів разом із відсотками. Але це одна з найдорожчих видів страховок.

Де можна застрахувати кредит

Як правило, при необхідності оформлення страховки на кредит, що оформлюється, кредитно-фінансова установа пропонує список страхових компаній, з яким вона працює. Це може бути рекомендаційний перелік, а може й обов'язковий.

Стаття 55 закону «Про банки та банківську діяльність» забороняє банкам нав'язувати своїм клієнтам придбання товарів чи послуг із «не банківської» сфери, наприклад, того ж страхування.

Другий важливий момент, на який слід звертати увагу, – це формулювання страхового випадку. Якщо він викладений розпливчасто, двозначно, краще від страхування відмовитись.

Третій важливий момент – страхові внески необхідно сплачувати у зазначені терміни та не допускати прострочення.

Четвертий момент, про який повинен знати позичальник, який страхує свій кредит - страхові виплати не передбачені при настанні форс-мажорних обставин - стихійного лиха, воєнних дій, громадянських заворушень тощо.