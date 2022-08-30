Оголошено перші аукціони з приватизації у системі Прозорро.Продажі за новими правилами

На аукціони виставлять два спиртзаводи на Тернопільщині.

Фонд державного майна України визначив перші об’єкти, аукціони з приватизації яких відбудуться у вересні 2022 року у державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Про це повідомила пресслужба фонду.

Цими об’єктами стали Марилівський та Кобиловолоцький спиртові активи ДП «Укрспирт» у Тернопільській області.

Торги по Кобиловолоцькому спиртзаводу відбудуться 19 вересня за стартовою ціною 25,2 млн грн, а по Марилівському – 20 вересня за стартовою ціною 54,3 млн грн.

“Заплановані торги стануть першими, які відбудуться з урахуванням змін, затверджених прийняттям законопроекту №7451, щодо покращення та пришвидшення процедур приватизації”, – йдеться у повідомленні.

Всього у вересні планується провести 8 аукціонів з приватизації спиртових активів, які вже готові, а також близько 150 інших об‘єктів, – від рухомого і нерухомого майна до непрацюючих заводів, що будуть виставлені до кінця 2022 року.

Завдяки законодавчим змінам приватизація відбуватиметься ефективніше, зазначили у ФДМ.

Основні зміни передбачають:

підготовка та проведення аукціонів займатимуть до 2 місяців, замість 6 місяців,

сплата коштів за активи відбуватиметься до підписання договору купівлі-продажу для мінімізації ризиків,

нові власники єдиних майнових комплексів отримуватимуть всі дозволи та ліцензії автоматично,

зросте кількість доступних об’єктів, завдяки розблокуванню приватизації активів з арештованим майном (зі збереженням зобов’язань перед кредиторами),

уся інформація про об’єкти приватизації доступна на сайтах privatization.gov.ua та prozorro.sale.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Фонд держмайна почав продавати спиртзаводи. Першим на аукціон виставили Немирівський спиртзавод.

Станом на кінець листопада минулого року ФДМ продав 30 об'єктів спиртової галузі на загальну суму 1,7 млрд гривень, з яких 1,05 гривень інвестори уже сплатили в бюджет.