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​Понад 60 об’єктів державної власності на Дніпропетровщині готують до здачі в оренду

На період дії воєнного стану процедуру оренди максимально спростили та пришвидшили.

​Понад 60 об’єктів державної власності на Дніпропетровщині готують до здачі в оренду
ілюстративне фото
Фото: kovelpost.com

У Дніпропетровській області готують до здачі в оренду понад 60 державних підприємств.

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА з посиланням на Регіональне відділення Фонду держмайна по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

"По 20 вже оголошені аукціони. Серед них – нежитлові приміщення корпусів національних університетів у Дніпрі та Кривому Розі", – зазначила глава регіонального відділення ФДМ Ганна Миргородська.

За її словами, на період дії воєнного стану процедуру оренди державних активів максимально спростили та пришвидшили. 

"Для орендарів запровадили пільги та знижки. Це відкриває нові можливості для роботи бізнесу. У тому числі й для релокованого з небезпечних областей", – додала Миргородська. 

Для орендарів також знизили авансові та гарантійні платежі до розміру місячної плати. Ще скоротили терміни підготовки об’єктів для передачі в оренду. А бюджетні установи можуть отримати майно без аукціону й депозиту.

У регіональному відділенні ФДМ зауважили, що для переміщених підприємств запровадили пільгову ставку на перші 6 місяців оренди. Її розмір - 1 грн за 1 кв м.

Нагадаємо, нещодавно голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Фонду державного майна України передадуть 420 держпідприємств. З них 354 ліквідують.

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