Євросоюз направив Україні 1 млрд євро допомоги, − Шмигаль

Половина цих коштів уже на рахунку Нацбанку, другий транш має надійти завтра.

Європейський Союз спрямував Україні 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок Національного банку України.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Facebook.

Зазначається, надходження другого траншу очікується завтра.

"1 млрд євро − це частина великого пакета підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб", − розповів Шмигаль.

Прем'єр-міністр подякував Європейському Союзу за такий внесок.

“Це вагома інвестиція в нашу спільну економічно-фінансову стабільність і безпечне майбутнє", − наголосив він.

Нагадаємо, США готується надати Україні черговий пакет безпекової допомоги. Вміст пакета поки невідомий, повідомив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.