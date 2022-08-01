Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Пелосі не полетить на Тайвань
Пелосі не полетить на Тайвань
Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні запрацював державний портал з розшуку дітей, - Офіс президента

Порталом можуть скористатися всі, хто має інформацію про дитину, яка постраждала через військову агресію Росії.

В Україні запрацював державний портал з розшуку дітей, - Офіс президента
Фото: EPA/UPG

В Україні запустили в роботу державний портал для розшуку дітей.

Про це повідомила радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук на брифінгу.

Інформаційна платформа «Діти війни» допомагатиме правоохоронним органам збирати дані про юних українців, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до РФ.

"Платформа має дві основні функції. Перша - надавати актуальну інформацію про дітей, які постраждали через дії Росії - загинули, були поранені, зникли безвісти, депортовані або примусово переміщені з місць постійного проживання, та про тих, кого вдалося розшукати та врятувати", - сказала Герасимчук.Другою функцією порталу є допомога в розшуку дітей. Він дозволяє зв'язатися з правоохоронними органами, Офісом генпрокурора та Національним інформаційний бюро.

"Порталом можуть скористатися всі, хто має інформацію про дитину, яка постраждала через військову агресію Росії", - додала вона.Раніше повідомлялось, що внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 358 та було поранено 684 українських дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також