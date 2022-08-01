В Україні запрацював державний портал з розшуку дітей, - Офіс президента

Порталом можуть скористатися всі, хто має інформацію про дитину, яка постраждала через військову агресію Росії.

В Україні запустили в роботу державний портал для розшуку дітей.

Про це повідомила радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук на брифінгу.

Інформаційна платформа «Діти війни» допомагатиме правоохоронним органам збирати дані про юних українців, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до РФ.

"Платформа має дві основні функції. Перша - надавати актуальну інформацію про дітей, які постраждали через дії Росії - загинули, були поранені, зникли безвісти, депортовані або примусово переміщені з місць постійного проживання, та про тих, кого вдалося розшукати та врятувати", - сказала Герасимчук.Другою функцією порталу є допомога в розшуку дітей. Він дозволяє зв'язатися з правоохоронними органами, Офісом генпрокурора та Національним інформаційний бюро.

"Порталом можуть скористатися всі, хто має інформацію про дитину, яка постраждала через військову агресію Росії", - додала вона.Раніше повідомлялось, що внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 358 та було поранено 684 українських дітей.